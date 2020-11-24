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Норок с коронавирусом нашли в еще одной стране

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Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Мутировавший штамм коронавируса нашли у норок на фермах еще одной страны — Польши. Об этом сообщает радио Gdansk.

Речь идет о ферме в Поморском воеводстве. Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета: по их словам, восемь норок действительно заражены коронавирусом. В настоящий момент специалисты исследуют происхождение вируса.

Норок с коронавирусом находили на зверофермах в Греции, Швеции и Дании. Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

В Польше наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре в стране фиксировали до 27,8 тысячи новых заражений — это рекордные показатели. По последним данным, в республике зарегистрировано 876 тысяч заражений, 13,7 тысячи человек умерли от вызванных COVID-19 осложнений.

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