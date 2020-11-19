Коронавирус нашли на фермах с норками в Швеции

Коронавирус нашли у людей, работающих на фермах с норками в Швеции. Об этом сообщили в национальном Агентстве здравоохранения, передает Reuters.

По его информации, у ряда сотрудников результат теста на коронавирус оказался положительным. Сколько именно человек оказались заражены, не уточняется. Власти в настоящее время изучают штаммы вируса, взятые как у зараженных людей, так и у зараженных норок. Планируется выяснить, есть ли между ними связь.

Ранее сообщалось, что в Дании после истребления зараженных норок, вероятно, исчез мутировавший штамм коронавируса. В стране до этого уничтожили норок примерно на 300 фермах, где был найден этот штамм. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Были зарегистрированы не менее 12 человек с таким вирусом.

Норок с коронавирусом находили также на зверофермах в Греции.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.