Мир
 
Последние новости
Глава СВР обвинил США в попытках сорвать договоренности по Карабаху
Россиянам рассказали о тревожных «звоночках» во время собеседования
Путин призвал не позволять регионам брать деньги в банке
Украинских военнослужащих заставят учить английский
Первую элитную послевоенную машину СССР решили продать за 26 миллионов рублей
Названа причина аварии итальянской ракеты Vega с украинским двигателем РД-843
Российский губернатор получит лечение от коронавируса за миллион рублей 
Россиянин сделал ремонт в чужой квартире и украл оттуда стиральную машину
Задержанного ФСБ аудитора Меня обвинили в афере на 700 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

В Дании убили всех норок с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Morten Stricker / Dagbladet Holstebro Struer / Jysk Fynske Medier / Reuters

Всех норок на зверофермах в Дании, где был обнаружен коронавирус нового типа, уничтожили. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны в Twitter.

«Все животные на затронутых COVID-19 зверофермах убиты. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19», — указано в посте.

Там же приводятся официальные цифры: животных убили на 284 зараженных фермах, еще 25 звероферм находятся под подозрением и проходят необходимую проверку.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от животного к человеку, а затем от человека к человеку.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных
В Дании решили убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса
В ВОЗ подтвердили опасность норок для людей из-за передачи коронавируса