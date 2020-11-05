В ВОЗ подтвердили опасность норок для людей из-за передачи коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, комментируя подобные случаи заражения в Дании, в ходе трансляции в Facebook.

По его словам, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к людям, а затем от людей к людям, предупредила представитель организации.

«Датские власти довольно быстро начали предпринимать различные действия, включая уничтожение большой, а на самом деле всей популяции норки в Дании. Принятое решение, конечно же, повлияет на многих датчан, потому что это большой сектор экономики», — добавила Смолвуд.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Власти страны опасаются, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.

Коронавирус распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании, особенно пострадали хозяйства Северной Ютландии. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 50 тысяч.

Ранее ученые назвали животных, которые могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 и быть его разносчиками. Многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки.