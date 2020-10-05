Названы новые разносчики коронавируса

Ученые Университетского колледжа Лондона назвали животных, которые могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 и быть его разносчиками. О новой научной работе сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи изучили, как белок-«шип» (S-белок) взаимодействует с человеческим рецептором ACE2, а также с его аналогами у 215 животных. ACE2 у разных живых организмов отличаются друг от друга аминокислотными заменами, что может уменьшать стабильность связи между вирусным белком и белком хозяина. Оказалось, что у 26 животных, включая человекообразных обезьян, белки связываются так же сильно, как и у людей.

Большинство птиц, рыб и рептилий, похоже, не подвержены риску заражения, но многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки. По словам ученых, необходимо широкомасштабное наблюдение за животными, чтобы выявлять вспышки заболевания на ранней стадии и предотвращать дальнейшее распространение вируса.