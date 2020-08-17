В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса для кошек

В России начали разрабатывать вакцину для животных, подверженных заражению коронавирусом. Препарат создает Федеральный центр охраны здоровья животных совместно с учеными НИИ микробиологии Минобороны. Об этом в интервью РБК рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, первые образцы для широких производственных испытаний могут появиться к осени. При этом препарат будет универсальным для всех восприимчивых к COVID-19 животным.

Наиболее востребованным он может оказаться у отечественных зверохозяйств, разводящих норок. Так, в Голландии и Дании на фермах пришлось уничтожить несколько миллионов зверьков, так как они быстро передавали вирус друг другу. Кроме того, в Нидерландах был зафиксирован случай заражения человека от норки на ферме по разведению этих животных.

Однако глава Россельхознадзора допустил, что через какое-то время люди захотят прививать и домашних животных — например, кошек, которые заражаются коронавирусом. Если вакцина будет пользоваться спросом, то ее будут производить и для ветеринарных клиник, пообещал он. В настоящее время препарат нуждается в проведении исследований безопасности и проверки ее эффективности.

Кроме того, Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и сделал тест-систему, которая позволяет выявить COVID-19 у людей и животных. Тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и в Тюмени.

В конце июля бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил животных, переносящих коронавирус. Его могут передавать мелкие грызуны, летучие мыши, змеи, домашние собаки и кошки.