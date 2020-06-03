Названы правила профилактики коронавируса у питомцев

Чтобы обезопасить своего домашнего питомца от заражения коронавирусом, нужно соблюдать точно такие же правила, как с людьми. В частности, следует чаще убираться в квартире и реже брать животных на руки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал Александр Семенов, замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«То же самое, как с вашими домашними, с вашими близкими — не стоить лезть целоваться и обниматься, чихать и кашлять кошке в нос, даже если она очень соскучилась и требует вашего внимания и ласки», — назвал правила Семенов. Также животное нужно хорошо кормить и вовремя выгуливать.

Ученый уточнил, что коронавирусы в природе широко распространены. Ими часто болеют как кошки, так и собаки.

В Роспотребнадзоре планируют изучить, может ли человек заразиться COVID-19 от кошки. В мире уже существуют подтверждения тому, что сами животные могут заражать друг друга. Возможность передачи вируса от питомцу хозяину пока что не изучена.

Случаи инфицирования кошек регистрируются и в России. Одно животное уже направили на карантин по месту проживания. Не сообщается, однако, каковы ее симптомы и болеют ли ее хозяева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!