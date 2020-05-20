Норки стали переносчиками коронавируса

Первый случай заражения человека коронавирусом от норки зафиксирован в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на письмо министра сельского хозяйства Каролы Скоутен парламенту.

Министр пишет, что ранее выпущенные рекомендации о невозможности передачи коронавируса от норки к человеку оказались ошибочны. Минимальный риск заражения все же присутствует.

В апреле на двух звероводческих фермах в Нидерландах среди норок произошла вспышка коронавируса. Власти ограничили доступ к животным, но заявили, что передача вируса человеку невозможна. Состояние работников звероферм не уточнялось.

Ранее в американском городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, у домашней собаки по кличке Уинстон обнаружили болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа.

В конце февраля сообщалось о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было.

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