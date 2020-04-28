Домашние собаки стали заражаться коронавирусом

В американском городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, у домашней собаки по кличке Уинстон обнаружили болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте телестанции WRAL-TV.

1 апреля семья Хизер Маклин (Heather McLean) и ее мужа Самюэля (Samuel), медработника отделения неотложной помощи, прошла обследование в университете Дьюка. У всех членов семьи, кроме дочери Сидней, нашли новую коронавирусную инфекцию. В рамках исследования проверили и домашних животных, проживающих в доме Маклинов: двух собак, кота и ящерицу.

В результате у одного из псов, мопса Уинстона, обнаружили SARS-CoV-2. Доктор Крис Вудс, принимавший участие в исследовании, утверждает, что это первый зарегистрированный случай в США, когда собака заболела COVID-19. Несколько подобных случаев произошло в Китае. Факты указывают на то, что не только коты, но и собаки стали заражаться коронавирусом.

Со слов Хизер, Уинстон проявлял слабые симптомы COVID-19. «Однажды он отказался от завтрака. Если вы знакомы с этой породой, то знаете, что мопсы очень любят поесть. Так что это было очень странно», — рассказала американка. Ее сын Бен добавил, что Уинстон спит вместе с Хизер и вылизывает тарелки за всеми членами семьи. «Не удивительно, что он заразился», — подытожил он.

Уинстон поборол COVID-19 всего за несколько дней и сейчас идет на поправку. «Советую не сильно волноваться за своих питомцев», — порекомендовала Хизер владельцам животных.

Ранее российский врач Тимур Пестерев назвал способ уберечь домашнее животное от заражения коронавирусом. Он посоветовал больным COVID-19 не контактировать с питомцем.

В начале апреля сообщалось, что первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. 23 апреля стало известно, что в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк у четырех тигров и трех львов обнаружили COVID-19.

В конце февраля сообщали о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было.

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