Четыре тигра и три льва заразились коронавирусом от людей

Четыре тигра и три льва в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание New York Post.

Животным провели тесты после того, как малайзийская тигрица по кличке Надя заболела коронавирусом SARS-CoV-2. Животное заразил работник, который ухаживал за ней. Специалисты предполагают, что он мог быть бессимптомным носителем коронавируса.

Тесты четырех тигров и трех львов показали положительный результат.

В Обществе защиты дикой природы отметили, что все зараженные животные, кроме одного, проявили характерные для коронавируса симптомы, включая кашель. Все хищники идут на поправку.

Ранее власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. После того как у хозяина кошки диагностировали болезнь, питомца отправили в карантинный изолятор в порту Гонконга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!