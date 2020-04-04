Кошки из очага распространения коронавируса массово заразились

Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», — сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Ученые обнаружили антитела к коронавируса в организме более десяти кошек из Уханя. «Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — отметили эксперты.

Ранее в Гонконге у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Представитель гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!