Оценена возможность заразиться коронавирусом от собаки и кошки

Человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных, потому что они болеют другими типами этого вируса, которые не представляют опасности для людей. Так возможность подобного заражения в разговоре с ТАСС оценил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока не было официально подтвержденных случаев подобного инфицирования, также не зафиксировано фактов заражения домашних питомцев человеческим коронавирусом.

В конце февраля стало известно о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было. Пса поместили в карантин, запланированы дополнительные анализы.

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