Добровольцы с риском для жизни спасли сотни брошенных из-за коронавируса кошек

В китайском городе Ухань добровольцы занялись спасением домашних животных, оставшихся без хозяев из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С 23 января Ухань, где нашли первых заразившихся новым коронавирусом, закрыт на карантин. Из-за этого около пяти миллионов жителей города, которые уезжали праздновать Китайский новый год, вторую неделю не могут вернуться домой. Многие не рассчитывали, что будут отсутствовать так долго, и оставили питомцев в городе.

Добровольцам приходится с риском для жизни проникать в квартиры с брошенными кошками и собаками. «По моей консервативной оценке, взаперти остаются около пяти тысяч домашних животных, которые в ближайшие дни могут погибнуть от голода, — говорит активист Лао Мао. — С 25 января я и другие добровольцы из нашей команды спасли сотни питомцев. Все эти дни мой телефон звонит без перерыва. Я почти не сплю».

Лао Мао рассказал о семейной паре, уехавшей из Уханя незадолго до объявления карантина. Они собирались вернуться через три дня, поэтому оставили своих кошек в городе. Когда власти закрыли город из-за вспышки коронавируса, их питомцы остались без еды. Паре удалось найти в соцсетях Лао Мао и уговорить его помочь животным.

Чтобы попасть в их квартиру, активисту пришлось забраться на балкон третьего этажа по ржавой трубе. Голодные, но еще живые кошки нашлись под диваном. По словам Лао Мао, когда хозяева увидели своих питомцев по видеосвязи, они расплакались от радости.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине. Они сослались на закон, требующий истреблять зараженных животных, и добавили, что соседи неоднократно требовали разобраться с кошкой человека, которого они считали зараженным коронавирусом.

На сегодняшний день коронавирусом 2019-nCoV заразились более 20,6 тысячи человек по всему миру, большинство из них находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 697 — вылечились от инфекции. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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