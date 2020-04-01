Кошка 40 дней просидела одна в пустой квартире, родила котят и съела всех рыбок

В китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, родила котят и съела всех рыбок в аквариуме после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяин британской короткошерстной кошки по кличке Лэ-Лэ рассказал, что вся его семья, состоящая из семи человек, заразилась коронавирусом в преддверии Китайского Нового года — до 25 января. К тому моменту питомица была на последнем сроке беременности. Когда всех членов семьи госпитализировали, хозяин Лэ-Лэ не стал просить окружающих присмотреть за кошкой, поскольку в его квартире можно было заразиться смертельно опасной инфекцией.

Материалы по теме Что нужно знать о коронавирусе Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача

В результате Лэ-Лэ осталась одна в пустой квартире. Кошке удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые ее владелец оставил перед отъездом в больницу. «Я держал на застекленном балконе черепах и рыб в аквариуме. Также там была фильтрованная вода, которую кошка могла пить», — пояснил хозяин. Вместе с женой он закрыл все окна и двери, помимо балконной, прежде чем уехать на лечение. «После этого мы понятия не имели, что происходило в квартире», — признался он.

Спустя 40 дней из больницы выписали жену. Она вернулась домой и обнаружила, что Лэ-Лэ родила четырех котят и прекрасно себя чувствует. Однако питомица съела всю рыбу в аквариуме. «К счастью, черепахи пережили это испытание», — заметил владелец кошки. За время его отсутствия Лэ-Лэ похудела вдвое.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 862 тысячи. Скончались свыше 42,4 тысячи человек, 178,8 тысячи инфицированных выздоровели.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!