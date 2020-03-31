Объяснен коронавирус человека у страдающей диареей и задыхающейся кошки

Коронавирус SARS-CoV-2 может обнаруживаться в организме животных, поскольку попадает туда, например, вместе с пищей, пишет в The Conversation Сара Кэдди из Кембриджского университета (Великобритания).
По ее мнению, таким образом можно объяснить обнаружение вирусных частиц в кале и рвотной массе кошки, чей хозяин неделей ранее получил положительный результат на COVID-19.
Кэдди отмечает, что установить источник происхождения SARS-CoV-2 у кошки могли бы более точные анализы. В частности, если бы они показали большое число вирусных частиц в выделениях животного, то можно было бы с большей вероятностью утверждать, что человеческий паразит попал в организм животного вместе с пищей.
Кэдди напоминает, что у обследованной бельгийскими специалистами кошки были симптомы респираторного заболевания (проблемы с дыханием). Также животное страдало от диареи. Специалист сомневается в возможности передачи инфекции от человека кошке, поскольку соответствующие вирусы различаются слишком сильно.
В марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.
В том же месяце Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.
Также в марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, где заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения