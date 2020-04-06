Первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. Заболевшей стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка, сообщается на сайте Общества по охране дикой природы (WCS).

Животное заразил работник, который ухаживал за ней. Специалисты предполагают, что у него могло не быть симптомов коронавируса.

Также сообщается, что у сестры Нади, тигрицы Азул, у двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, им проведут тесты на COVID-19.

Это первый известный случай заражения коронавирусом животного в США, а аткже первый случай заражения тигра.

Ранее выяснилось, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных, потому что они болеют другими типами этого вируса, которые не представляют опасности для людей. Самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным была названа кошка. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились

В конце февраля стало известно о госпитализации жителя Гонконга, который, предположительно, заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было. Пса поместили в карантин, запланированы дополнительные анализы.

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