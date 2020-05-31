Россия изучит возможность заражения коронавирусом от кошек

Роспотребнадзор изучит, существует ли возможность заражения человека коронавирусом от кошки. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать», — сказала Попова в интервью каналу «Россия 24».

Она отметила, что ей известно о нескольких случаях заражения котов, но «совершенно неизвестно», откуда у них появился вирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), международные и национальные объединения ветеринаров заявляли, что животные не являются переносчиками коронавируса. Как правило, владельцы котов сначала заражались сами, а потом заболевали их питомцы.

Ученые из США и Японии также выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются коронавирусом и могут инфицировать своих сородичей. Научно подтвержденных фактов, что человек может заразиться от кота, нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!