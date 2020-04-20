В России выпустят тесты на коронавирус для домашних животных

В России планируется выпуск тестов для обнаружения коронавируса у домашних животных. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, передает РИА Новости.

Представитель службы отметил, что всего будет произведено около 10 тысяч тест-систем, которые будут работать на основе разработанной в стране методики определения инфицированности COVID-19 у питомцев.

«Будет проведено исследование биологического материала», — сказал Савенков, добавив, что анализ будет доступен во всех регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что передача коронавируса от собаки или кошки хозяину невозможна, этому нет никаких подтверждений. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова уточняла, что вирус может передаться только от человека животному, но не в обратном порядке. При этом собаки оказались невосприимчивы к инфекции, но она может прикрепиться к их телу во время прогулки, и тогда хозяин рискует заразиться, если не будет соблюдать простейшие правила гигиены и, например, полезет «целоваться» с питомцем.

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