В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула

Собака породы шпиц помещена на карантин без права выгула после прибытия в Иркутск из Бангкока, Таиланд. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

В среду, 15 апреля, собака прилетела вместе с транзитным пассажиром рейса из Таиланда. Мужчине выдали предписание, согласно которому его вместе с питомцем необходимо поместить в обсерватор. Выгуливать питомца запрещено. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.

Это первый случай помещения собаки на карантин в России за все время с момента начала вспышки коронавирусной инфекции нового типа.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, коронавирус может передаваться людям от животных-компаньонов — собак или кошек. Несколько собак, кошек и тигр оказались заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка заразилась коронавирусом от человека. Животное заразил работник, который ухаживал за ней.

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