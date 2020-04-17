В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула

Собака породы шпиц помещена на карантин без права выгула после прибытия в Иркутск из Бангкока, Таиланд. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
В среду, 15 апреля, собака прилетела вместе с транзитным пассажиром рейса из Таиланда. Мужчине выдали предписание, согласно которому его вместе с питомцем необходимо поместить в обсерватор. Выгуливать питомца запрещено. Нарушение этого требования влечет административную ответственность.
Это первый случай помещения собаки на карантин в России за все время с момента начала вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, коронавирус может передаваться людям от животных-компаньонов — собак или кошек. Несколько собак, кошек и тигр оказались заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось, что тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка заразилась коронавирусом от человека. Животное заразил работник, который ухаживал за ней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения