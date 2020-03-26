Мужчина на карантине послал собаку в магазин за чипсами

Житель Мексики рассказал о способе, благодаря которому он получает продовольствие во время домашнего карантина. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Антонио Муньос (Antonio Muñoz) утверждает, что во время эпидемии коронавирусной инфекции по магазинам ходит его собака породы чихуахуа. Он послал ее за покупками на третий день изоляции, прикрепив к ошейнику деньги и записку для продавца.

«Пожалуйста, продайте моей собачке немного чипсов Cheetos, — написал мужчина в записке. — Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку — укусит».

По его словам, питомец немного нервничал, когда уходил на задание, но опасения были напрасны. Вскоре чихуахуа вернулся из магазина с пакетиком чипсов в зубах, и Муньос получил свой Cheetos, причем правильного цвета.

Чихуахуа считаются самыми маленькими собаками в мире. Их рост, как правило, составляет от 15 до 23 сантиметров, а вес не превышает трех килограммов.

В 2018 году сообщалось, что мужчина подговорил домашнего пса стащить у жены деньги на покупку собачьих игрушек. Собака сумела достать из сумки 100 долларов и принес хозяину.

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