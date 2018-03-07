Крысу застукали за воровством долларов

dailymail.co.uk

Американцы застукали свою крысу за воровством денег. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео домашняя крыса пытается утащить в свою клетку двадцатидолларовые купюры, выложенные на диване. С ней сражается снимающий видео мужчина. Он просит грызуна отдать деньги, так как они нужны ему, чтобы заплатить за аренду квартиры.

Однако крыса не оставляет попыток украсть деньги и иногда даже хватает сразу две купюры. Наконец, мужчине надоедает борьба с грызуном. Ролик заканчивается очередной попыткой крысы украсть наличные.

В начале февраля сообщалось о коте, рассорившим влюбленную пару воровством нижнего белья соседей. Владельцу животного удалось доказать свою верность девушке только тогда, когда они поймали пушистого вора с поличным.

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