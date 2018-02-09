Французы задумали казнить крыс на гильотинах

В пригороде Парижа начались испытания миниатюрных гильотин для крыс. Об этом сообщает издание The Local.

Устройство устанавливают в трубах, по которым передвигаются животные. Когда датчики движения и тепла замечают приближение грызуна, гильотина срабатывает и перерубает ему позвоночник. «Крыса практически не страдает», — утверждает один из разработчиков.

Миниатюрные гильотины уже испытывают в парижском пригороде Обервилье, где крыс особенно много. За месяц они уничтожили 45 грызунов. Местные власти удовлетворены первыми результатами эксперимента. Если устройство продолжит демонстрировать ту же эффективность до конца марта, его внедрят в других районах Парижа.

Видео: Le Parisien

В январе сообщалось, что из-за наводнения в Париже крысы стали чаще попадаться на глаза горожанам. Один из парижских мусорщиков снял на видео бак, кишащий грызунами, и рассказал журналистам о нападении крыс на его коллегу.

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