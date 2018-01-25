Спасающиеся от наводнения крысы заполонили Париж

Видео: Le Parisien

Крысы, спасающиеся от наводнения в Париже, стали чаще попадаться на глаза горожанам. Об этом сообщает The Local.

Вышедшая из берегов река Сена затопила крысиные гнезда и вынудила грызунов искать новые убежища. «Это не значит, что их стало больше, мы просто чаще их видим», — пояснил эксперт по крысам Пьер Фальгирак (Pierre Falgayrac). Он добавил, что стихийное бедствие приведет к временному сокращению численности грызунов. После наводнения их популяция быстро восстановится до прежнего уровня, который составлял 1,75 крысы на каждого жителя города.

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Один из парижских мусорщиков снял на видео бак, кишащий грызунами. Он рассказал изданию La Parisien, что мусорщики регулярно подвергаются нападениям крыс. «Коллега рассказывал мне, что крыса бросилась ему на горло, и еще одна — на руку», — поделился он.

Ранее 25 января сообщалось, что из-за мощных наводнений уровень воды в Сене превысил 3,3 метра. Автодороги вдоль набережных ушли под воду, движение общественного транспорта, в том числе речное сообщение, прекращено. Временно закрыты залы Лувра, расположенные на нижних уровнях.

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