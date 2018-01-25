Сена вышла из берегов и затопила Париж

Мощные ливни вызвали наводнение в Париже, уровень воды в Сене поднялся более чем на 3,3 метра. Об этом сообщает The Local.

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Автодороги вдоль набережных ушли под воду, движение общественного транспорта, в том числе речное сообщение, прекращено. Движение вдоль реки от восточной части Парижа до Эйфелевой башни перекрыто, вокзалы с 25 января закрыты на несколько дней.

С 24 по 28 января по решению администрации Лувра закрыты залы музея, расположенные на нижних уровнях (галерея исламского искусства).

По прогнозам метеорологических служб, уровень воды в Сене поднимется в течение нескольких ближайших дней.

В ноябре 2017 года вода затопила улицы греческих Афин. Погибли 15 человек. Спасателям удалось спасти 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах и жилых домах.

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