Сена вышла из берегов и затопила Париж

Мощные ливни вызвали наводнение в Париже, уровень воды в Сене поднялся более чем на 3,3 метра. Об этом сообщает The Local.
Автодороги вдоль набережных ушли под воду, движение общественного транспорта, в том числе речное сообщение, прекращено. Движение вдоль реки от восточной части Парижа до Эйфелевой башни перекрыто, вокзалы с 25 января закрыты на несколько дней.
С 24 по 28 января по решению администрации Лувра закрыты залы музея, расположенные на нижних уровнях (галерея исламского искусства).
По прогнозам метеорологических служб, уровень воды в Сене поднимется в течение нескольких ближайших дней.
В ноябре 2017 года вода затопила улицы греческих Афин. Погибли 15 человек. Спасателям удалось спасти 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах и жилых домах.