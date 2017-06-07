Синоптики предупредили об угрозе наводнений на курортах Таиланда

Метеорологический департамент Таиланда заявил об угрозе наводнений в ряде регионов страны, где располагаются популярные курорты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 7 по 9 июня. Из-за сильных дождей могут быть затоплены территории на севере, северо-востоке, востоке и юге, а также в центральной части страны.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

В восточной области Таиланда в провинции Чонбури находится популярный у отдыхающих курорт Паттайя. На юге королевства расположены также востребованные у путешественников, в том числе и из России, регионы Пхукет, Краби и Пхангнга.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер 7-9 июня. Он вызовет волны до двух-трех метров высотой в Андаманском море у южного побережья страны.

В январе текущего года жертвами крупного наводнения в вышеупомянутом регионе Таиланда стали свыше 90 человек, порядка 1,8 миллиона человек пострадали. Стихийное бедствие затронуло и российских туристов, которые не смогли вовремя улететь с острова Самуи на родину.