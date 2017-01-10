Эксперт назвала число застрявших из-за наводнения в Таиланде российских туристов

Около тысячи российских путешественников могли застрять в Таиланде из-за наводнения на юге страны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает агентство городских новостей «Москва».
В частности, на островах Самуи и Пхипхи сейчас ожидают возвращения на родину примерно 400 российских отдыхающих, отметила она.
«У нас вынужденное продление отдыха в Таиланде происходит за счет туроператоров. Люди остаются в тех же отелях, в которых они были, пока не смогут покинуть зону наводнения. Никто из россиян не пострадал, если не считать дискомфорта, так как люди ехали на пляжный отдых», — рассказала Ломидзе.
По оценкам представителя АТОР, в Таиланде сейчас отдыхают десятки тысяч российских туристов, из них несколько тысяч — на островах.
Как отмечается на сайте АТОР, буйство стихии на юге Таиланда не повлияло на приток туристов в этот регион. Несколько российских компаний даже констатировали рост числа заявок на путевки в королевство. Некоторые отдыхающие надеются, что на фоне наводнения туры в Таиланд подешевеют, пояснили в АТОР.
По прогнозу таиландских синоптиков, погода на юге азиатской страны улучшится в течение ближайших нескольких дней.
Из-за сильных дождей в зоне наводнения оказались 13 провинций королевства, были затоплены около четырех тысяч населенных пунктов, разрушены дороги, мосты и железнодорожные пути. ЧП также привело к нарушению в работе ряда аэропортов.
В субботу, 7 января, министерство внутренних дел Таиланда сообщало, что жертвами ЧП на юге страны стали 12 человек.