Определены настоящие виновники эпидемии чумы

Исследователи из университетов в Осло и Ферраре пришли к выводу, что пандемия бубонной чумы в средневековой Европе, названная черной смертью, была вызвана не крысами, а людьми. Блохи и вши, паразитирующие на человеке, способствовали распространению болезни. Об этом сообщает BBC News.

Пандемия произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах и унесла жизни более 25 миллионов человек (в некоторых регионах вымерло до половины населения). Ученые построили несколько моделей эпидемиологической ситуации в девяти городах Европы, каждая из которых имела особый путь передачи болезни: через крыс, человеческих блох и вшей и воздушно-капельным путем.

Оказалось, что в семи из девяти городов вторая модель (человеческие паразиты) лучше всего соответствовала реальной ситуации. Если бы чума распространялась блохами, живущими на грызунах, то заболевание не распространялось бы так быстро.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2010 по 2015 год по всему миру было зарегистрировано 3248 случаев заражения чумой, 584 человека умерли.

В 2016 году в журнале Molecular Biology and Evolution вышла статья немецких ученых, которые выяснили, что возбудителем первой в истории мировой эпидемии чумы, известной как Юстинианова чума, был особо заразный штамм бактерии Yersinia pestis.

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