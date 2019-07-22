Кот притащил домой наркотики

Жительница шотландского города Инвернесс утверждает, что кот принес ей наркотики. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

После прогулки по западной части города питомец запрыгнул на диван, устроился рядом с хозяйкой и неожиданно выплюнул комок сушеных растений, который держал во рту.

Женщина узнала в принесенных котом листьях коноплю. «Только что мой котенок пришел домой вот с этим во рту, — написала она в соцсети и приложила фотографию растения. — Извиняюсь, если у кого-то пропала заначка».

После этого случая кота показали специалисту. «К счастью, с ним все совершенно в порядке, — говорит женщина. — Ему дали воды вдоволь, а ветеринар на всякий случай прописал рвотное средство».

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Макминвилл, штат Орегон, золотистый ретривер откопал во дворе дома пакет с героином на 85 тысяч долларов. Шериф округа вынес ему благодарность и назначил почетным членом отряда полицейских собак, занимающихся поиском наркотиков.

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