Собака нашла мешок наркотиков и принесла хозяйке

В таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Об этом сообщает AsiaOne.

Соседка первой заметила, что пес по кличке Тун (Toon) играет с какими-то пластиковыми пакетами. Женщина решила, что он притащил их с помойки, однако, присмотревшись, заметила внутри оранжевые таблетки. Хозяйка собаки не знала, откуда Тун их принес.

Прибывшие полицейские отыскали во дворе 3680 таблеток метамфетамина и теперь пытаются установить происхождение наркотика. По основной версии, собака нашла в лесу закладку, которую оставили контрабандисты.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Макминвилл, штат Орегон, золотистый ретривер откопал во дворе дома пакет с героином на 85 тысяч долларов. Шериф округа вынес ему благодарность и назначил почетным членом отряда полицейских собак, занимающихся поиском наркотиков.

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