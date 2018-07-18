Хозяин подговорил пса стянуть деньги у жены

Мужчина заставил домашнего пса вытащить деньги из сумки жены и снял произошедшего на видео. Ролик опубликовал портал Newsflare.

На ролике владелец собаки породы бордер-колли по кличке Мистер Печенька (Mr. Biscuit) подговаривает питомца украсть деньги на покупку собачьих игрушек. Тот забирается лапами на стол и роется мордой в сумке. «Хороший мальчик! Поспеши, пока мама тебя не заметила!» — торопит его снимающий видео мужчина.

В итоге Мистер Печенька достает купюру в 100 долларов и приносит ее хозяину, который смеется и хвалит его.

В марте пара американцев застала домашнюю крысу за воровством долларов. Хозяин упрашивал питомца отдать наличные, так как они нужны, чтобы заплатить за квартиру, но животное не оставляло попыток присвоить деньги себе.

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