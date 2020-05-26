В России у кошки диагностировали коронавирус

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в России обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Мазки, взятые из горла и носа животного, проанализировали по технологии ПЦР и выявили в них возбудитель COVID-19. Животное помещено в карантин «по месту нахождения». Симптомы заболевания не уточняются. Неизвестно также, были ли заражены ее хозяева.

Ранее журнал Nature рассказывал об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

В начале апреля власти Гонконга объявили, что у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Новой коронавирусной инфекцией также были заражены кошки из китайского Уханя, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи COVID-19.

23 апреля стало известно, что новый коронавирус нашли у четырех тигров и трех львов в зоопарке Бронкса в американском городе Нью-Йорк. 8 мая сообщалось о первом коте с новой коронавирусной инфекцией, найденном в Испании.

В феврале сообщалось, что в китайском городе Ухань добровольцы занимались спасением домашних животных, которые остались без хозяев из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Волонтерам приходится с риском для жизни проникать в запертые квартиры и вызволять брошенных кошек и собак.

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