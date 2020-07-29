Онищенко перечислил переносящих коронавирус животных

Коронавирус могут переносить мелкие грызуны, летучие мыши, змеи, домашние собаки и кошки. Таких животных перечислил бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

По словам Онищенко, россиянам не надо отказываться от домашних животных, но «меры гигиены соблюдать обязательно».

31 мая сообщалось, что Роспотребнадзор изучит, возможно ли человеку заразиться коронавирусом от домашней кошки. Глава ведомства Анна Попова говорила, что, согласно самым первым научным исследованиям, заразиться от кошек нельзя, но это тоже «предмет для изучения».

Во Всемирной организации здравоохранения и международных и национальных объединениях ветеринаров отметили, что животные не являются переносчиками коронавируса. По их данным, хозяева сначала заражались сами, а потом заболевали их питомцы. Американские и японские ученые выяснили, что в лабораторных условиях кошки могут заразиться коронавирусом, но научно подтвержденных фактов передачи вируса от них человеку нет.

С начала пандемии в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.