Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных

Коронавирус могут переносить многие животные, однако опасность передачи инфекции к человеку научно доказана только у норок. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Так она прокомментировала сообщения о том, что в Дании решили уничтожить всех норок из-за мутировавшего коронавируса.

По словам Барановой, вирус в норках действительно размножается, а передача его к людям — это научно установленный факт (есть по крайней мере 12 подтвержденных случаев заражения от этого вида животных). При этом меры датских властей она оценила как избыточные.

«Коронавирусом может быть заражен охраняемый вид европейской норки, американская норка. Других куньих никто не проверял, — пояснила биолог. — И еще кошачьи, и обезьяны. И что — всех убивать? Это вовсе не приведет к решению проблемы».

Также Баранова отметила, что информация о новой мутации коронавируса в Дании нуждается в проверке — научных работ на эту тему пока нет, сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода) нового варианта вируса пока не опубликован.

О необходимости уничтожения всех норок в Дании в четверг, 5 ноября, заявила премьер-министр Метте Фредериксен. У норок, по ее словам, обнаружили мутировавшую инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Фредериксен предупредила, что новая мутация коронавируса может распространиться не только по стране, но и по миру.