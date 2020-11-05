Патологоанатом описал пораженные COVID-19 органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, рассказал российский патологоанатом Алексей Купрюшин. Его слова передает Е1.

Он объяснил, что легкие человека, умершего от COVID-19, весят в два-три раза больше обычных, имеют лакированную блестящую поверхность темно-вишневого цвета, чего не бывает при других заболеваниях. Обычно легкие воздушные, а при коронавирусе — очень плотные, добавил Купрюшин. «При надавливании с них [легких] стекает густая, мутная красная жидкость», — описал он.

По словам патологоанатома, в некоторых случаях при коронавирусе развивается обычная гнойная пневмония, при которой гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов. Однако, заметил он, страдают не только эти органы.

Вирус поражает сердце — оно становится дряблым и «выглядит, как мешочек». «Обычно сердце — плотное, а после коронавируса оно бывает все "распластанное"», — сказал врач. Печень также изменяется, но чаще всего летальный исход от этого не наступает, резюмировал Купрюшин.

Ранее в Минздраве заявили, что больные COVID-19 могут заразить кошек и собак в доме, поэтому пациентам рекомендуется ограничить контакты с питомцами. При этом животные переносят вирус бессимптомно.