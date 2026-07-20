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Из жизни
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09:16, 20 июля 2026Из жизни

Одна из самых красивых девушек мира незаконно проникла на родину и попала под суд

Бывшая финалистка «Мисс Вселенная» попала под суд в ЮАР
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hector Vivas / Getty Images

В ЮАР победительница конкурса «Мисс Вселенная Нигерия» 2024 года попала под суд за незаконное проникновение в страну. Об этом пишет газета The Trumpet.

Скандал вокруг 25-летней уроженки ЮАР Чидиммы Адетшины разразился в 2024 году. Когда девушка стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка», выяснилось, что ее отец — нигериец, а мать — гражданка Мозамбика. Это привело к нападкам со стороны южноафриканских националистов. К травле присоединились некоторые политики, началась проверка гражданства Адетшины со стороны властей, и в итоге было заявлено, что ее мать якобы незаконно находилась в стране в момент ее рождения. Девушка была вынуждена сняться с конкурса и лишилась гражданства.

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Власти Нигерии сразу выдали Адетшине гражданство, и вскоре она победила в конкурсе «Мисс Вселенная Нигерия». Позже она представила Нигерию на конкурсе «Мисс Вселенная» 2024 года и заняла второе место. В июне одну из самых красивых девушек в мире арестовали в ЮАР. Власти утверждают, что Адетшина пересекла границу со стороны Мозамбика по поддельным документам, и пытаются ее выслать. Бывшая королева красоты хочет остаться на родине и опротестовала свою депортацию.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Таиланде таксист вернул забытые корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Помимо короны, в забытой королевой красоты сумке было ее платье.

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