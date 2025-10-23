Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:12, 23 октября 2025Из жизни

Участница конкурса «Мисс Вселенная» забыла корону в такси

Участница конкурса «Мисс Вселенная» Линдси-Уайт забыла корону в такси в Бангкоке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Elina Leon / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде таксист вернул забытые корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом сообщает The Thaiger.

Менеджер Лихаши Линдси-Уайт, которая недавно выиграла титул «Мисс Вселенная Шри-Ланка», обратилась в полицию Бангкока днем 19 октября. Оказалось, что королева красоты забыла сумку с короной и зеленым платьем в такси, когда ехала из отеля в торговый центр. Помимо короны, менеджера особенно волновала пропажа платья, так как именно в нем Линдси-Уайт должна выступить на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре.

Сотрудники полиции по камерам наблюдения отследили машину таксиста, которым оказался 68-летний Бунчуен Матракхамчан. Полиция связалась с ним и попросила вернуть вещи. Мужчина сразу же приехал в отделение и отдал сумку. Матракхамчан пояснил, что не знал, кто именно из пассажиров забыл ее, и ждал, когда владелец свяжется с ним.

Материалы по теме:
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России
9 марта 2024
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024

Линдси-Уайт лично приехала забрать корону и платье и отдельно поблагодарила таксиста за честность. Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 21 ноября в выставочном центре IMPACT Arena в провинции Нонтхабури недалеко от Бангкока.

Ранее сообщалось, что в финал престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла бабушка троих внуков. Одной из финалисток конкурса стала 66-летняя Дзюнко Сакаи, представлявшая Токио.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    В Британии посмеялись над очередным пакетом европейских санкций против России

    Жертва Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра в жестоком изнасиловании

    В Белом доме назвали причину разочарования Трампа в России

    Гинеколог предупредила россиян об опасной и почти бессимптомной половой инфекции

    В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Трампа

    Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?

    Буллингом в российской школе заинтересовались силовики

    В США объяснили отказ от самого быстрого самолета в мире

    У телеведущей случайно оголилась грудь в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости