Участница конкурса «Мисс Вселенная» забыла корону в такси

Участница конкурса «Мисс Вселенная» Линдси-Уайт забыла корону в такси в Бангкоке

В Таиланде таксист вернул забытые корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом сообщает The Thaiger.

Менеджер Лихаши Линдси-Уайт, которая недавно выиграла титул «Мисс Вселенная Шри-Ланка», обратилась в полицию Бангкока днем 19 октября. Оказалось, что королева красоты забыла сумку с короной и зеленым платьем в такси, когда ехала из отеля в торговый центр. Помимо короны, менеджера особенно волновала пропажа платья, так как именно в нем Линдси-Уайт должна выступить на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре.

Сотрудники полиции по камерам наблюдения отследили машину таксиста, которым оказался 68-летний Бунчуен Матракхамчан. Полиция связалась с ним и попросила вернуть вещи. Мужчина сразу же приехал в отделение и отдал сумку. Матракхамчан пояснил, что не знал, кто именно из пассажиров забыл ее, и ждал, когда владелец свяжется с ним.

Линдси-Уайт лично приехала забрать корону и платье и отдельно поблагодарила таксиста за честность. Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 21 ноября в выставочном центре IMPACT Arena в провинции Нонтхабури недалеко от Бангкока.

Ранее сообщалось, что в финал престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла бабушка троих внуков. Одной из финалисток конкурса стала 66-летняя Дзюнко Сакаи, представлявшая Токио.