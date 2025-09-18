Из жизни
19:45, 18 сентября 2025Из жизни

66-летняя бабушка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония»

Mothership: В финал конкурса «Мисс Вселенная Япония» вышла 66-летняя бабушка
Никита Савин
Никита Савин
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: @junkosakai8

В финал престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония» вышла бабушка троих внуков. Об этом пишет издание Mothership.

Одной из финалисток конкурса стала 66-летняя Дзюнко Сакаи из Токио. Пожилая женщина оказалась среди 42 главных красавиц страны. Она более 30 лет была домохозяйкой и вырастила троих детей. В 2023 году Сакаи узнала, что конкурс «Мисс Вселенная» отменил возрастные ограничения для участниц, и решила попробовать свои силы в соревновании самых красивых японок.

Женщина переживала, что другие конкурсантки могут встретить ее снисходительно или враждебно. Однако, по словам Сакаи, девушки общались с ней как с равной, чем очень ее порадовали.

Пожилая конкурсантка призналась, что иногда забывала некоторые танцевальные движения и тексты своих выступлений. Кроме того, организаторы «Мисс Вселенная Япония» сделали ей некоторые поблажки, в частности, разрешили выступать в слитном купальнике вместо бикини. При этом ей запретили выступать в чулках.

В итоге победительницей конкурса стала 21-летняя Каори Хасимото, однако Сакаи досталась награда «Мисс Конгениальность», которую вручают самой доброй и отзывчивой участнице по мнению ее соперниц. Сакаи также заявила, что рада была представить на «Мисс Вселенная» пожилых японцев, которые, по ее словам, часто остаются за бортом жизни.

В мае 2024 года в финал конкурса «Мисс Аргентина» вышла 60-летняя Алехандра Мариса Родригес. Она представляла провинцию Буэнос-Айрес.

.
