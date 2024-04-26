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11:34, 26 апреля 2024Из жизни

60-летняя адвокат решила стать самой красивой девушкой страны

60-летняя Алехандра Мариса Родригес стала участницей конкурса «Мисс Аргентина»

Фото: @alejandramarisa.rodriguez

60-летняя журналистка и адвокат Алехандра Мариса Родригес представит провинцию Буэнос-Айрес на конкурсе «Мисс Аргентина». Об этом сообщает MercoPress.

Чтобы побороться за звание самой красивой девушки страны, Родригес обошла 34 других кандидаток в своем регионе. Конкурс «Мисс Аргентина» состоится 25 мая, а противостоять возрастной участнице будут соперницы от 18 до 40 лет. Таким образом, у Родригес появился шанс стать участницей конкурса «Мисс Вселенная».

Аргентинка заявила, что очень гордится своим достижением и объяснила, почему решила участвовать в конкурсе. «Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста, и что мы можем сломать любые барьеры», — сказала Родригес.

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Родригес рассказала, что во время подготовки к конкурсу много гуляла, занималась спортом, питалась здоровой пищей, а также работала над сценическими навыками. Она уверена, что судьи оценили ее уверенность в себе и желание выступить от лица женщин ее поколения.

Участие Родригес в «Мисс Аргентина» стало возможно после того, как в 2023 году изменились его правила. С 1958 года участвовать в конкурсе могли исключительно девушки от 18 до 28 лет. По новым правилам достаточно достигнуть совершеннолетия. «У красоты нет срока годности. Чтобы оставаться красивой, достаточно доверять себе и быть естественной», — уверена Родригес.

Ранее в Малайзии победительницу конкурса красоты лишили титула из-за фривольных танцев в другой стране. Скандал разгорелся после того, как девушку засняли танцующей с полуобнаженными мужчинами в Таиланде.

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      Никита Савин
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