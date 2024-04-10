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10:03, 10 апреля 2024Из жизни

Королева красоты лишилась титула из-за вызывающих танцев

В Малайзии королева красоты лишилась титула из-за танцев с полуголыми тайцами

Кадр: Saldez Channel / YouTube

В Малайзии победительницу конкурса красоты лишили титула из-за фривольных танцев в другой стране. Об этом пишет AsiaOne.

В 2023 году 24-летняя Виру Никах Теринсип победила в региональном конкурсе Unduk Ngadau («Девушка, коронованная солнцем») в султанате Джохор. Однако недавно в сеть попало видео, на котором королева красоты танцует с полуголыми танцорами во время отдыха в Таиланде.

Запись вызвала негативную общественную реакцию в Малайзии. Поведение Теринсип многие назвали вызывающим. Они посчитали, что благодаря победе в конкурсе девушка стала общественно значимой фигурой и больше не имеет права на подобные выходки.

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8 апреля Теринсип принесла официальные извинения и заявила, что отказывается от титула. Организаторы конкурса приняли отставку девушки и отметили, что она не соответствует образу мифической Хуминодун, на которую должны равняться все участницы конкурса. По легенде, Хуминодун была принцессой, которая во время засухи принесла себя в жертву ради народа Малайзии, чтобы земля стала снова плодородной.

Организаторы также заявили, что инцидент должен послужить примером для других участников конкурса, чтобы они помнили о важности титула «коронованной солнцем».

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд рассматривает обвинения, выдвинутые бывшей финалисткой конкурса красоты «Мисс Вселенная» Хлои Отен против ее бывшего любовника Рикки Лоуренса. Отен утверждает, что ранним утром 15 октября 2022 года Лоуренс попросил ее приехать, а потом избил.

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      Никита Савин
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