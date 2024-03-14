Любовник жестоко избил финалистку «Мисс Вселенная»

Daily Mail: в Великобритании бывший любовник избил финалистку «Мисс Вселенная»

В Великобритании суд рассматривает обвинения, выдвинутые бывшей финалисткой конкурса красоты «Мисс Вселенная» Хлои Отен против ее бывшего любовника Рикки Лоуренса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отен утверждает, что ранним утром 15 октября 2022 года Лоуренс написал ей сообщение и попросил приехать. Когда они встретились, он набросился на нее и жестоко избил. По словам девушки, мужчина 30 раз ударил ее по голове, пытался задушить ее, укусил за шею и волочил по полу за волосы. Кроме того, он отобрал у нее телефон, не позволял уйти и угрожал ножом.

Выступая перед присяжными, Лоуренс заверил, что ему не свойственна агрессия, и обычно он «относительно спокоен». Он отверг обвинения в нападении на девушку, которое могло причинить «настоящие телесные повреждения». Кроме того, по его словам, он не ревновал Отен к ее новому партнеру, с которым она встречалась во время инцидента.

Присяжные пока не вынесли окончательного решения по этому делу.

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