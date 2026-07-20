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09:22, 20 июля 2026Экономика

Газ в Европе подорожал до уровней времен начала иранского конфликта

Цена газа в Европе превысила $700 за тысячу кубометров впервые с конца марта
Дмитрий Воронин
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

На фоне очередного витка иранского конфликта биржевые цены на газ в Европе превысили 700 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 марта, то есть с начала конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что котировки растут 20 июля на 5 процентов, составляя около 716 долларов.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Тем временем Испания из-за дефицита электричества впервые начала тратить в разгар лета заготовленные на зиму запасы газа.

Нефть в связи с неопределенностью вокруг Ормузского пролива также значительно дорожает, превышая отметку в 90 долларов за баррель марки Brent.

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