Больных COVID-19 предупредили о возможности заразить домашних животных

Больные COVID-19 могут заразить кошек и собак в доме, поэтому пациентам рекомендуется ограничить контакты с питомцами. Об этом предупредил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов, сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что питомцам может передаться коронавирус. При этом обычно кошки и собаки переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Для других домашних животных вирус чаще всего не представляет опасности. «Попугай точно не заразится», — уточнил Лиознов.

Ранее замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов называл правила профилактики заражения питомцев коронавирусом. По его словам, в отношении животных действуют те же правила, что для людей. Например, не надо целовать и обнимать зверей, чихать и кашлять в их сторону.

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил восприимчивых к коронавирусу домашних животных. Среди них: кошки, собаки, мелкие грызуны, летучие мыши, змеи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международных и национальных объединений ветеринаров, питомцы не могут заразить хозяина, но иногда заболевают после контакта с инфицированным человеком.