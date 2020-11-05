В Минздраве назвали процент ошибочных тестов на коронавирус

Треть тестов на коронавирус дают ошибки, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его цитирует РИА Новости в четверг, 5 ноября.

По его словам, речь идет о 30-40 процентах ошибочных результатов.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — сказал Авдеев.

3 ноября сообщалось, что минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588).