В Минздраве объяснили причину ошибочных тестов на коронавирус

Вероятность неправильного анализа при ПЦР-диагностике на коронавирус возрастает из-за того, что пациенты попадают в стационар на поздних этапах развития заболевания.

Так причину частых ошибочных результатов ПЦР-тестов объяснил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, сообщается на сайте ведомства.

Он заверил, что используемые на сегодняшний день в России тест-системы для ПЦР-тестирования на коронавирус зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют лучшим мировым образцам. Авдеев назвал «золотым стандартом» в большинстве стран мира ПЦР-диагностику, поскольку она позволяет быстро и достоверно определить наличие вируса на слизистой носоглотки.

Ранее главный пульмонолог Минздрава сообщил, что 30-40 процентов тестов на коронавирус показывают неправильный результат. Он подчеркивал, что ошибки связаны с некачественно взятым материалом, а не качеством тестов.

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 19 404 человека в 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 712 858, из них 1,2 миллиона выздоровели, 29,5 тысячи скончались.