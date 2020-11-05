В Минздраве назвали характерную для COVID-19 температуру тела

У пациентов с COVID-19 чаще всего встречается температура 37,5 — это характерно для 90 процентов заболевших, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Его слова передает РИА Новости.

Среди других частых симптомов врач назвал слабость и утомляемость, а также кашель, одышку, головную боль и боли в горле.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что температуру до 38,5 градуса при заболевании COVID-19 нужно не сбивать, а терпеть. Он подчеркнул, что коронавирус воспринимается организмом как обычная ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются такие же.