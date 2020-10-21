Российский врач описал порядок действий при появлении температуры из-за COVID-19

Температуру до 38,5 градуса при заболевании COVID-19 нужно не сбивать, а терпеть. Это оптимальная температура для борьбы с инфекцией. Такой порядок действий описал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Высокая температура — это признак инфекции, признак болезни, но это и признак того, что организм борется. (...) Нужно терпеть, болеть... Если уже выше этих показателей, значит, как говорится, что-то пошло не по резьбе», — сказал медик.

Никифоров подчеркнул, что коронавирус воспринимается организмом как обычный ОРВИ, поэтому и правила на него распространяются такие же. При сбивании температуры, по его словам, иммунная система человека «получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен».

Вместе с тем Никифоров отметил, что в некоторых случаях понижать температуру все-таки разрешается. В частности, если речь идет о детях, которые плохо переносят такое состояние, отступить от правил можно.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев дал россиянам советы по выявлению и лечению коронавируса. Он, в частности, призвал не лечиться противовирусными средствами при подтвержденном COVID-19 без рекомендации врача, поскольку многие препараты токсичны и имеют тяжелые побочные эффекты.