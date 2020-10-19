Вирусолог дал россиянам советы по выявлению и лечению коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев дал россиянам советы по выявлению и лечению коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Издание напомнило, что сдать ПЦР-тест на коронавирус можно и без симптомов болезни как в государственной больнице, так и в частной клинике. При этом граница между полностью бессимптомным течением болезни и течением с минимальными признаками очень размыта. «Человек может испытать, например, легкое першение в горле, незначительное повышение температуры, эпизод диареи», — пояснил Лукашев. Однако чаще всего о бессимптомном течении коронавируса пациент узнает, когда у него уже обнаружили антитела.

По словам вирусолога, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не всегда означает отсутствие вируса в организме. Так, примерно у 30 пациентов инфекция уже исчезла из ротоглотки, однако продолжает размножаться в легких.

Лукашев призвал россиян не лечиться противовирусными средствами при подтвержденном COVID-19 без рекомендации врача. Так, многие препараты токсичны и имеют тяжелые побочные эффекты.

По его словам, картина суточной заболеваемости последней недели достаточно стабильна. Это значит, что Россия близка к балансу профилактических мероприятий и распространения вируса. Однако при ослаблении ограничений темпы роста заболеваемости увеличатся, предупредил вирусолог.

В сентябре руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом россиян. По его словам, нежелание обращаться к врачам и самолечение — «самая большая ошибка для болеющего человека».

В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших.