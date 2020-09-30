Доктор Мясников перечислил требующие вызова врача симптомы коронавируса

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, при каком состоянии человеку с коронавирусом необходимо вызвать врача или ехать в больницу. В эфире YouTube-канала Соловьев Live он перечислил симптомы инфекции, требующие неотложного вмешательства медиков.

«Надо ехать, когда кашель, нарастающая одышка. Когда вы не можете подняться на второй этаж и не можете говорить без одышки», — отметил он.

По словам доктора, при одышке принимать меры сразу же, а не на седьмой день, как это происходит у большинства пациентов с коронавирусом. Он также подчеркнул, что госпитализация не нужна, если человек способен стоять и сидеть.

Врач призвал людей с легкой формой COVID-19 лечиться в домашних условиях, так как в медучреждениях есть риск получить суперинфекцию. Он также вспомнил о страхах людей в связи с распространением коронавируса.

Мясников рассказал о случае, который произошел с его знакомым, обнаружившим ночью небольшое повышение температуры. Приятель доктора в ту же ночь приехал в частную клинику и сделал компьютерную томографию (КТ), которая показала затемнение в легких. Мужчина испугался, однако в итоге выяснилось, что он полностью здоров. «А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому», — заключил специалист.

Ранее Мясников обвинил СМИ в нагнетании обстановки на фоне роста количества заразившихся коронавирусом. Он считает, что издания и телеканалы ведут себя «не очень правильно» и сравнил подачу темы со сводками с фронтов.