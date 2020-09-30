Доктор Мясников обвинил СМИ в нагнетании обстановки из-за коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в шоу «Полный контакт» обвинил СМИ в нагнетании обстановки на фоне роста количества заразившихся коронавирусом. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Мясникова, СМИ ведут себя «не очень правильно». «Вчера посмотрел новости и позавчера. Это прям как сводки с фронтов. В Европе наступают, комендантский час, растет, указы… Вы чего? Вы зачем вот так нагнетаете обстановку?» — сказал доктор. Он отметил, что подобные новости провоцируют панику, а также лишают людей уверенности в завтрашнем дне.

Мясников подчеркнул, что коронавирус пришел навсегда, поэтому рост и сокращение количества заразившихся будут «идти волнами». «Это ведь не вторая волна, это просто угасающие волны. Они так и будут идти по синусоиде», — заключил врач.

Ранее Мясников выступил с критикой жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, назвав подобные действия истерикой. По мнению доктора, идея сделать какую-либо эпидемию «всемирным пугалом» существовала давно. Врач посчитал пандемию «политическим проектом», а Россию — «последним оплотом для нормальных людей».

29 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в Москве наблюдается большое число зараженных коронавирусом, поэтому регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации.