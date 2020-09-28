Доктор Мясников оценил новые рекомендации из-за коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников оценил рекомендации мэрии Москвы, которая попросила лиц старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний оставаться дома. В Telegram он написал, что считает неоправданной панику из-за новых мер.

По словам Мясникова, коронавирус опасен «практически исключительно» для людей старше 65 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и «ослабленных людей». По этой причине профилактические мероприятия должны быть направлены именно на них.

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«Речь об ограничении прогулок и полной самоизоляции не идет. Просто сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые (и уже и так, в большинстве своем, неработающие люди)», — объяснил доктор.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Мэр Москвы Сергей Собянин также возобновил поддержку соблюдающих режим самоизоляции в Москве — они могут заказать доставку лекарств, продуктов и предметов первой необходимости бесплатно.

Кроме того, власти Москвы рекомендовали крупным предприятиям частично перевести сотрудников на удаленную работу. В мэрии это объяснили наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.